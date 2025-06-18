Çorum’da bazı inşaat projelerine ilişkin gerçeğe aykırı performans analiz raporları düzenlenerek eksik donatılı ve statik olarak yetersiz yapıların uygun gösterilmesi suretiyle resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma, imar kirliliği ve olası kastla insan hayatını tehlikeye sokma suçları hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Avukat Halil İbrahim Boz tarafından yapılan başvuruda, Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde görevli bazı akademik personelin ve projelere teknik onay veren yapı denetim firması yetkililerinin “resmî belgede sahtecilik”, “görevi kötüye kullanma”, “imar kirliliği” ve “olası kastla insan hayatını tehlikeye atma” suçlarını işlediği ileri sürüldü.

“DEPREM ETKİSİ SIFIR, DEMİR EKSİK AMA ‘GÜVENLİ’ RAPORU VERİLDİ”

Suç duyurusuna göre, Çorum’da bazı yapı projelerinde deprem etkisi sıfır olarak hesaplanan statik projelerle eksik demir kullanımı gibi ciddi mühendislik hataları yapıldı. Buna rağmen, bu yapıların güvenli olduğu yönünde performans analiz raporları hazırlandı ve yapı ruhsatı ile kullanım izni verildi.

Raporların, Hitit Üniversitesi tarafından hazırlandığı ve bilimsel gerçeklikten uzak, etik dışı bir şekilde düzenlendiği iddia edilirken, bu belgelerle kamuoyunun yanıltıldığı, halk sağlığının ve can güvenliğinin tehlikeye atıldığı belirtildi.

Av. Halil İbrahim Boz tarafından yapılan açıklamada, üniversite kaynaklı raporlarla güvensiz yapıların “uygun” gösterildiği, böylece çok sayıda suçun işlendiği vurgulandı.

Boz, Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunduğu dilekçede, TCK 204: Resmî Belgede Sahtecilik, TCK 257: Görevi Kötüye Kullanma, TCK 184: İmar Kirliliğine Neden Olma, TCK 252: Rüşvet (menfaat karşılığı işlem yapılmışsa), TCK 83: Kasten Öldürmenin İhmali Davranışla İşlenmesine Teşebbüs suçlamalarının yaşandığını ileri sürdü.

SORUŞTURMA VE DENETİM ÇAĞRISI

Av. Boz, hem adli hem de idari soruşturmaların ivedilikle başlatılması gerektiğini ifade ederek, Çorum’daki yapıların teknik yeterliliğinin bağımsız bilirkişilerce incelenmesini, ilgili belediye birimlerinde görev ihmali olup olmadığının araştırılmasını ve sorumlular hakkında kamu davası açılmasını talep etti.

Ayrıca, YÖK Etik Kurulu ile TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası nezdinde de işlem başlatılması için çağrıda bulundu.

“KAMU GÜVENLİĞİ TEHLİKEDE”

Boz’un açıklamasında, “Çorum ilinde bazı yapı projelerinde mühendislik hesaplarının kasıtlı olarak hatalı yapıldığı, eksik malzeme kullanımıyla can güvenliğini tehlikeye atan yapıların ‘uygun’ raporlarla onaylandığı; üniversite kaynaklı performans analizleriyle bu durumun örtbas edildiği ve kamu güvenliğinin açıkça ihlal edildiği anlaşılmaktadır” ifadelerine yer verildi.