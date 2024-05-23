Hitit Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Hitit Sanat Atölyesi Kulübü’nce ilk kez “Çağdaş Sanat Kampüste” konulu sergi açıldı.

Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fırat Engin danışmanlığında resim bölümü son sınıf öğrencilerinin proje ve deneysel atölye dersleri kapsamında gerçekleştirdikleri özgün çalışmalardan oluşan sergide hazır nesneden videoya, enstalasyondan performansa kadar çeşitli materyaller kullanarak ürettikleri sanat eserleri büyük ilgi gördü.

Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fırat Engin, çağdaş sanatın özgün ve çoksesli dünyasını izleyiciyle paylaşmayı hedefleyen sergi’nin Meslek Yüksekokulu Kampüsü'nün tüm alanlarına yayıldığını belirterek, “Bu kapsamda çalışmalar; idari bina giriş fuaye alanından kantine, C-Blok derslik alanlarından tören alanına, kampüsün peyzaj alanlarından basketbol sahasına kadar pek çok alanda yer alıyor. Sanatın evrensel tematik ve biçimsel diline paralel bir anlayışla ele alınan sergi, sunduğu heterojen yapısıyla Üniversitemizde kültürel dünyamıza önemli bir katkı sunmayı hedefliyor” dedi.

İdari bina giriş fuaye alanında gezi planlarını içeren haritalarla, bulundukları mekânın özelliklerini de gözeten çalışmalara erişilebilecek olan "Çağdaş Sanat Kampüste" etkinliği, 25 Mayıs’a kadar Hitit Üniversitesi Meslek Yüksekokulu kampüsünde gezilebilecek.

Sergi açılışına Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Ömer Can Satır ve Doç. Dr. Muteber Burunsuz ile akademik personel katıldı.