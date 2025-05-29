Diyarbakır Dicle Üniversitesi’nde İlahiyat Fakültesi 2. sınıf okuyan 21 yaşındaki Nur Sena Düzgün, kendini asarak hayatına son verdi.

Olay, Diyarbakır Dicle Üniversitesi Onkoloji Hastanesi yakınında yaşandı.

Sınava girmek için evden çıkan ancak kendisinden haber alınamayan Nur Sena Düzgün’ün cansız bedeni bir ağaca asılı halde bulundu.

Nur Sena Düzgün’ün Dicle Üniversitesi’nde İlahiyat Fakültesi 2. sınıfta okuduğu öğrenildi.

Genç kızın ölümü ailesi ve arkadaşlarını yasa boğdu.

ÜNİVERSİTE BAŞSAĞLIĞI MESAJI YAYINLADI

Dicle Üniversitesi, hayatını kaybeden öğrencisi için başsağlığı mesajı yayınladı. Rektör Kamuran Eronat imzalı yayınlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:

“Üniversitemizin İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinden Nur Sena DÜZGÜN vefat etmiştir. Öğrencimize Cenab-ı Hak'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz.”