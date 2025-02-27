Çorum’da, üniversite öğrencilerinin istihdam edilebilirliğini artırmak amacıyla İŞKUR tarafından düzenlenen Gençlik Programı kapsamında Hitit Üniversitesi'nde iş başı yapacak 572 öğrenci noter huzurunda çekilen kura ile belirlendi.

İlahiyat Fakültesi Fuat Sezgin Konferans Salonunda Çorum 6.Noter Baştakibi Ebubekir Bulat tarafından çekilen kura ile 572 asıl ve 572 yedek öğrenci belirlendi.

Program, 3 Mart 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 27 Haziran 2025 tarihinde sona erecek.

Öğrenciler Hitit Üniversitesi bünyesindeki kampüs ve okullarda haftanın belirli günlerinde tam gün çalışacaklar.

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Öğrencilere Günlük 1.083 TL Destek

Programa katılan öğrencilere günlük 1.083 TL ödeme yapılacak. Ödeme detayları şu şekilde olacak:

Ayda 5 gün çalışan bir öğrenci 5.415 TL kazanacak.

14 gün çalışan öğrenci ise 15.162 TL gelir elde edecek.

Öğrencilerin sigorta primleri İŞKUR tarafından karşılanacak.