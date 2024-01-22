Hitit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bankacılık ve Finans Bölümü Öğretim Üyesi Eşref Savaş Başcı, üniversitenin üçüncü rektör yardımcısı olarak görevlendirildi.

Rektör Prof. Dr. Ali Osman Öztürk’ün takdiriyle Rektör Yardımcısı olarak görevlendirilen Başcı, daha önce Hititsem Müdürü olarak görev yapmıştı.

Bu arada Hitit Üniversitesi’nde halen Prof. Dr. Nurcan Baykam ve Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek rektör yardımcısı olarak görev yapıyordu. Yeni görevlendirmeyle üniversitede rektör yardımcısı sayısı üçe çıkmış oldu.