Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksekokulu’nda (MYO) gerçekleştirilen “Uyum Haftası” etkinlikleri kapsamında öğretim elemanlarına ve öğrencilere döner ikram edildi.

Öğrenciler, etkinliklerden duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Okul yönetimimize bizlere bu tür etkinliklerle destek oldukları için teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.



'Dolu dolu geçen uyum haftası'

Sungurlu MYO’nun öğrenci odaklı çalışmaları uyum haftası boyunca hız kesmeden devam etti. Hafta kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlenirken, öğrencilerin hem akademik hem de sosyal hayata uyum sağlaması hedeflendi.

Etkinlikler arasında bölüm tanıtımları, ÇAP (Çift Anadal Programı), öğrenci kongreleri ve Erasmus programı gibi akademik faaliyetler yer aldı.

Sürdürülebilirlik çalışmaları çerçevesinde “Dumansız Kampüs” uygulaması, atık ve su yönetimi gibi konulara dikkat çekildi. Ayrıca madde ve teknoloji bağımlılığı üzerine bilgilendirme yapılarak, öğrencilere bu konularda farkındalık kazandırıldı. E

ngelli öğrenci birimi tanıtımı da yapılırken, akademik başarıda bilinçli farkındalık ve terörle mücadele konularında önemli bilgilendirmeler gerçekleştirildi.

Uyum haftası, öğrenciler için düzenlenen hoş geldin yemeği ile sona erdi.