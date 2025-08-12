İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince unlu mamullerin üretimi ve satışı yapılan işletmelere denetimler devam ediyor.

Ekipler tarafından kent genelinde gıda dayanıklılığının sağlanması, hijyenin korunması ve hijyenin güvenilirliği kolay bir şekilde desteklenmesi amacıyla rutin gıda denetimlerine ek olarak unlu mamullerin satışı yapılan işletmelere denetim yapıldı.

Denetimlerle ilgili müdürlükten yapılan açıklamada, “Soframıza gelen her unlu mamulün sağlıklı, güvenilir ve hijyenik olması için sahadayız. İl Müdürlüğümüz gıda kontrol görevlileri, Bakanlığımız Numune Alma Planı kapsamında unlu mamul üretim yerlerinde numune alarak gerekli analizleri yapıyor. Her lokmanızın gönül rahatlığıyla tüketilmesi için denetimlerimiz aralıksız devam edecek.” İfadelerine yer verildi.