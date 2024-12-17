Geçtiğimiz yıl final yapan reyting rekoru kıran dizilerden Yargı'da Komiser Eren rolüne hayat veren ve hafızalara kazınan Uğur Aslan ve dizinin senaristi eşi Sema Ergenekon yaptıkları yardımlarla gönülleri fethetti.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremde aile üyelerinden 11 kişiyi kaybeden Uğur Aslan, önceki akşam bir mekan çıkışı eşiyle birlikte kameraların karşısına geçti. 2. Sayfa'ya özel açıklama yapan çiftin, depremzedeler için yaptığı bir yardım da ortaya çıktı.

KONUŞULMASINI İSTEMEDİ

Muhabirin "Bakkal bakkal dolaşıp depremzede ailelerin borçlarını kapatıyormuşsunuz" demesi üzerine şaşıran Uğur Aslan, "Demeyin onu ya. Bu çok marifet değil. Günümüzde zaten olması gereken hal bir iltifatla karşılanır oldu ya o bana tuhaf geliyor. Çok şükür imkanımız var destek oluyoruz. Bu konuyu kapatalım" dedi.