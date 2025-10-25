Güçlü sesi ve sorumuyla büyük beğeni toplayan Zara, türkülerini konseri izlemeye gelen Kargılılarla birlikte söyledi.

İlçe halkının yoğun ilgi gösterdiği konserde çekilişle çeşitli hediyelerde dağıtıldı.

Gecede sahneye çıkan ilk isim DJ Afitap Değirmenci oldu. Sahnedeki performansıyla büyük beğeni toplayan DJ Afitap Değirmenci, özellikle gençlere coşku ve heyecan dolu bir gece yaşattı.

Sahneye büyük bir alkış tufanıyla çıkan Zara ise güçlü sesi ve kendisine has yorumu ve muhteşem sahne performansıyla seslendirdiği birbirinden güzel türkülerle Kargılılara unutulmaz bir gece yaşattı. Konser sonunda yapılan çekilişle talihlilere çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Çekiliş sonunda bir kişi, 2 kişilik 3 gün 4 gece her şey dahil Kıbrıs tatili kazanırken; 1 kişiye İphone 16 cep telefonu, 1 kişiye Samsung S25 cep telefonu, 1 kişiye Vestel televizyon, 1 kişiye Vestel robot süpürgesi, 2 adet büyük boy ses sistemi, 2 adet Vestel buharlı ütü, 2 adet orta boy müzik sistemi, 4 adet TTEG akıllı saat, 3 adet kafa üstü kulaklık ile 3 adet kulaklık hediye edildi.