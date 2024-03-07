Evlat!

Kabiliyetin ve hedeflerin varsa, memleketinde olursan sıradan olursun ama başka memleketlerde olursan aranan olursun. Onun için gelecekte keşkeleri fazla söylemek istemiyorsan şimdiden yolunu doğru çizmeye çalış.

Evlat!

Ne acıdır, çarşı pazarda esnaf ile sohbet ederken konuyu kitap okumaya getirsem aldığım cevap ''hocam, kitaplarla pek aram yok'' cümlesidir. Tahsil seviyesini sorguladığımda maalesef en az lise veya üniversite çıkıyor. Okulların Z kütüphane ile dolduğu, eserlere ulaşmanın bu kadar kolay olduğu günümüzde kitaplarla arasının iyi olmadığı nesilin çoğalması acı bir durumdur. Bu da gösteriyor ki, eğitimin bir noktasında eksiklikler mevcuttur. Aslında eğitimli eğiticilere ''en son ne zaman kitap okudunuz?'' sorusunu sorduğumuzda vereceği cevap % 50'in üstünde olumsuz ise bu sorunun en bariz cevabı olacaktır. Çünkü ön tekerleği arka tekerlek takip edecektir.

Evlat!

Fakirin vefasızlığı zenginin vefasızlığından, yakının vefasızlığı uzağın vefasızlığından, yaşlının vefasızlığı gencin vefasızlığından, oy verdiğinin vefasızlığı oy vermediğinin vefasızlığından, amirin vefasızlığı memurun vefasızlığından, eğitimcinin vefasızlığı eğitimsizin vefasızlığından, kendi köylünün vefasızlığı başka köylünün vefasızlığından, hemşerinin vefasızlığı hemşeri olmayanın vefasızlığından insana daha çok dokunur. Onun için hayatın hiçbir alanında vefasızlık yapmaya gayret etmek gerekir.

Evlat!

İş çok olursa dedikodu az olur ama iş az olursa dedikodu çok olur. Onun için etkili yetkili olduğunda kurumunda dedikodu çoğalırsa personelin iş dağılımını acilen gözden tekrar geçir.

Evlat!

Bazı kelimeler bazılarına özellikle söylenir ki, posta masrafı olmadan tasarruflu ve daha hızlı olarak yerine ulaşsın diye. Onun için söyleyenden ziyade sözü getirene dikkat et.

Evlat!

Küçük ölçekli bir toplantıda amirin herkesle bir şekilde diyaloğ olup -şakalaşıyorsa- sana söz gelmiyorsa orada istenmiyorsun demektir. Onun için böyle bir durum hasıl olursa, mecburiyet olmadıkça uzak durmaya gayret et.

Evlat!

Rüzğar tek yönden eserse savrulur gidersin lakin çift yönden eserse bir oraya bir buraya sendelersin. Bazen hayatta iş de, ailede rüzğar gibidir. Bir oradan bir buradan eser de seni çaresizlik içerisinde sendeletir.

Evlat!

Hangi hizmet olursa olsun tamamen ücretsiz olması güzeldir ama bu uygulama maalesef bize göre değildir. Çünkü biz daha o toplumsal bilinçlenmeye ulaşamadık. Beleşi bulduğumuz zaman sınır tanımaz tabiri caizse yürüyerek gittiğimiz israfa koşarak gideriz. Japonya gibi ülkelerde ücretsiz hizmetlerde (telefon bir yıl yapılmış) tüketim %33 gibi düşerken bizlerde muhtemel ki en az % 50 ziyadeleşir. (Marmara depreminde ücretsiz yapıldı. O günki şartlarda fatura çok çok yüksek gelmişti. Telefonu eline alan bırakmayı istemedi-anı) Onun için kamu hizmetinin tamamen ücretsiz olmasından ziyade makul seviyede -sınır- olması daha elzemdir.

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