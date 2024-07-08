1. ligde Çorum FK’nın rakiplerinden Şanlı Urfaspor, Erkan Sözeri yönetiminde Bolu kampı ile yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Geçen sezon Cihad Arslan ile sezonu ligde kalarak tamamlayan Urfaspor yeni sezon için genç teknik adam ile ayrılık kararı aldı.

Yeni sezon için kadro çalışmalarını sürdüren Urfaspor 17 kişilik kadro ile Bolu Termal Otel’de kampa girdi. Teknik Direktör Erkan Sözeri ile resmi anlaşmayı dün imzalayan Urfaspor Yönetim yeni sezon kadrosunu oluşturma çalışmalarını kamp süresince sürdürüyor.