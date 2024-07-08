Kocaelispor’un geçtiğimiz günlerde kadrosuna kattığı sağ bek Ahmet Oğuz, antrenman öncesinde Kocaelispor tesislerinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

31 yaşındaki tecrübeli sağ bek yeşil-siyahlı camiaya Ertuğrul Sağlam’ın tek telefonuyla geldiğini söyledi.

Büyük bir camiaya gelmenin heyecanında olduğunu söyleyen Oğuz; “Taraftarlar ne kadar heyecanlıysa ben de bu camiaya geldiğim için o kadar heyecanlıyım. 15 yıl oldu takımı Süper Lig özlemi çekeli. Tekrar Süper Lig'e çıkarmaya çalışacağız. Buralara yakışmayan bir camia Süper Lig hak eden bir takım. Bu hedef doğrultusunda çalışacağız inşallah istediğimiz hedefe ulaşacağız. Ben adapte olmakta zorluk yaşamadım. Geldim herkesle tanıştım zaten önceden tanıdığımda birkaç tane oyuncu vardı o yüzden zorluk yaşamadım. Aklımda Kocaelispor yoktu ama Ertuğrul hoca sağ olsun tek bir telefonla aklımı karıştırdı. Gelmem de en büyük etken Ertuğrul hoca oldu. Direkt kendisi aradı kendisine de teşekkür ederim.” dedi.