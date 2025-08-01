Sabah Gazetesi Yazarı usta gazeteci Yavuz Donat, “Anadolu Ne Diyor?” başlıklı yazı dizisi kapsamında Çorum’u ziyaret ederek izlenimlerini köşesinde paylaştı. Şehirle ilgili izlenimlerine köşesinde geniş yer veren Donat, yazısında Çorum’un huzuru, temizliği, tarımsal zenginliği ve toplumsal yapısıyla örnek bir Anadolu şehri olduğunu ifade etti.

ÇARŞI PAZAR GEZDİ

Çorum’un sokaklarını, çarşı ve pazarlarını gezerek vatandaşlarla sohbet eden Donat, şehrin temizliği ve imar düzenine dikkat çekti. Vatandaşların çevreye duyarlılık gösterdiğini belirten Donat, “Herkes evinin önünü süpürüyor” ifadelerini kullandı. Belediye çalışmalarının etkisine de dikkat çeken Donat, ayrıca Çorum esnafının da dürüst ve vicdanlı olduğunu vurguladı.

ÇORUM OVASI BEREKETLİ

Donat, Çorum Ovası’ndan Sungurlu ve Mecitözü’ne kadar uzanan verimli tarım arazilerinde buğdaydan domatese, cevizden pirince kadar pek çok ürün yetiştirildiğine dikkat çekti. Kırsalda yaşayan halkın halinden memnun olduğunu, “Çok şükür” diyerek dile getirdiğini aktardı.

BİRLİKTE YAŞAMANIN EN GÜZEL ÖRNEĞİ

Çorum’un sosyal dokusunu da değerlendiren Donat, Sünni ve Alevi vatandaşların iç içe yaşadığını belirtti. Vali Ali Çalgan’ın sözlerine yer veren yazar, “Cami de var, cemevi de… Kimse kimseyi ötekileştirmiyor” ifadesini öne çıkardı. Şehirde Çerkez, Tatar, Ahıska Türkü ve Kürt vatandaşların barış içinde yaşadığına dikkat çekti.

SANAYİ KENTİ ÇORUM

Çorum ekonomisinin lokomotifi konumundaki Ahlatçı Holding'e de yazısında geniş yer ayıran Donat, şirketin savunma sanayii dâhil birçok sektörde faaliyet gösterdiğini ve yaklaşık 5 bin kişiye istihdam sağladığını belirtti. Donat, bu sanayi yapılanmasının bölge ekonomisine katkı sağladığını vurguladı.

VALİ ALİ ÇALGAN'LA KONUŞTU

Vali Ali Çalgan ile birlikte şehitliği ziyaret eden Donat, devletin şehit ailelerine ve gazilere sağladığı desteğe değindi. Bir şehidin "anneme ve babama ev yapacağım" vasiyetinin, devlet eliyle gerçekleştirildiğini vurguladı.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE'YE DESTEK

Yazar, 1980 öncesi yaşanan acı olayları hatırlatarak, toplumun bugün terörsüz bir Türkiye'ye verdiği önemi anlattı. Kamuoyu yoklamasında vatandaşların devletin terörle mücadele politikasına destek verdiğini aktardı.

LEBLEBİ BAŞKENTİ

Şehrin simgesi haline gelen leblebiye de yazısında yer veren Donat, kentte 300’ün üzerinde leblebici bulunduğunu, aromalı çeşitlerin yanı sıra Atatürk’ün tercih ettiği klasik sarı leblebinin hâlâ ilgi gördüğünü belirtti.

ERKEN SEÇİM GÜNDEMİ YOK

Vatandaşlarla yaptığı görüşmelerde erken seçim beklentisinin olmadığını aktaran Donat, bu konunun halkın gündeminde yer almadığını vurguladı.

Yavuz Donat, yazısında Çorum’un huzuru, temizliği, tarımsal zenginliği ve toplumsal yapısıyla örnek bir Anadolu şehri olduğunu ifade etti. Deneyimli gazeteci, “Terörsüz Türkiye” idealine Çorum’dan güçlü bir destek çıktığını gözlemlediğini belirtti.