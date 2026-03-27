Çorum Usta Öğreticiler Derneği Başkanı Nilüfer Karabiber Zor, Türkiye İttifakı Partisi Çorum İl Başkanı Ahmet Anak’ı ziyaret etti.

Çorum Usta Öğreticiler Derneği Başkanı Nilüfer Karabiber Zor, ziyarette Çorum genelinde 650, Türkiye genelinde ise 200 binden fazla emektarı temsil eden derneğin yaşadığı kronikleşmiş sıkıntıları ve usta öğreticilerin taleplerini dile getirdi.

Ahmet Anak, yaptığı açıklamada, "Eğitimin gizli kahramanları olan usta öğreticilerimizin haklı mücadelesinde yanlarındayız. Bu büyük camianın sesini her platformda duyurmaya devam edeceğiz. Nazik ziyaretleri için Nilüfer Hanım'a teşekkür eder, tüm usta öğreticilerimize çalışmalarında başarılar dileriz” dedi.