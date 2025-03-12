Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi ve TOBB Delegesi Murat Erdal, Çorum’da inşaat sektöründe yaşanan usulsüzlük iddialarının, kentin güvenli yapılaşması ve halkın sağlıklı konutlarda yaşaması açısından büyük bir endişe kaynağı olduğunu belirterek, “Usulsüzlüklere göz yumamayız” dedi.

Çorum’u sarsan inşaat sektöründeki usulsüzlüklerle ilgili görüşlerini paylaşan Murat Erdal, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın Belediye Meclisi’nde yaptığı açıklamalarda, 6 inşaat mühendisi 200 projede yönetmeliklere aykırı eksik malzeme kullanıldığı yönünde ciddi iddialar olduğunu belirterek, bu sürecin titizlikle takip edileceği ifade ettiğini hatırlattı.

Bu tür usulsüzlüklere karşı sessiz kalmanın mümkün olmayacağına dikkat çeken Murat Erdal, inşaat sektöründe faaliyet gösteren tüm firmaların yasal mevzuata uygun hareket etmesinin elzem olduğunu kaydetti.

Erdal, kamu güvenliğini doğrudan ilgilendiren bu durumun titizlikle takip edilmesi, yetkili makamlarla koordineli bir şekilde gerekli incelemelerin yapılması ve sürecin şeffaf bir şekilde yürütülmesi gerektiğini de vurguladı.

Çorum Ticaret Sanayi Odası Meclis Üyesi ve TOBB Delegesi olarak, sektörde etik ve yasal kurallar çerçevesinde faaliyet gösteren firmaların her zaman yanında olduğunu, ancak usulsüzlüklere asla göz yummayacaklarını da açıkça ifade etmek istediğini anlatan Murat Erdal, “Odamızın ilgili üyelerinin de bu konuda gerekli sorumluluğu alarak süreci desteklemelerini bekliyorum” dedi.

Erdal, “Şayet odamız üyesi firmalar arasında bu tür usulsüzlüklere karışanlar varsa, yasanın tanıdığı tüm müeyyidelerin eksiksiz olarak odamız tarafından kendilerine uygulanması gerektiğine inanıyorum” açıklamasında bulundu.

Erdal, açıklamasının sonunda da “Bu bağlamda “insana en çok yaşamak yaraşır düşüncesi ile güçlülerin haklı olduğu değil, haklıların güçlü olduğu” bir Çorum hayalimizle çalışmalarımıza devam edeceğiz. Çorum’un sağlıklı ve güvenli yapılaşması için atılması gereken her adımın takipçisi olacağımı, kamuoyuna saygıyla duyururum” ifadelerini dile getirdi.