Akaryakıt piyasasında rekabet eşitliğinin sağlanması ve kayıt dışı ekonomi ile etkin bir şekilde mücadele edilmesi amacıyla tüm istasyonlarda akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihazlara taşıt plaka bilgilerinin elle girişini önleyerek otomatik olarak aktarılmasını sağlayan sistem olan Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi başvuru süreci https://www.utts.gov.tr/ internet adresi üzerinden başladı.

1 OCAK’TAN ÖNCE BAŞVURU YAPAN ARAÇ SAHİPLERİ YÜZDE 44’LÜK ARTIŞDAN ETKİLENMEYECEK

Konu ile ilgili bilgi veren Evlüce Otomotiv Genel Müdürü Yaşar Budak, Evlüce Otomotiv olarak UTTS TTB cihazı yetkili montaj servisi olarak Çorum halkının hizmetinde olduklarını belirterek, 1 Ocak 2025’ten önce sisteme başvuru yapan araç sahiplerinin yüzde 44’lük fiyat artışından etkilenmeden UTTS cihazlarını araçlarına 30 Nisan 2025 tarihine kadar montaj yaptırabileceklerini söyledi.

Yaşar Budak, başvuru süreci, montajlama ve Ulusal Taşıt Sistemi ile ilgili merak edilenler hakkında şu bilgileri verdi:

Öncelikle kimler UTTS kapsamında?

UTTS’ye dahil olan mükellefler ve paydaşlar

“Akaryakıt dağıtım şirketleri, akaryakıt istasyonu işleten mükellefler, YN Pompa ödeme kaydedici cihaz üreten veya ithal eden firmalar, Yetkili Taşıt Montaj Firmaları ve Yetkili İstasyon Montaj Firmaları ile bunların teknik servis bayileri ve UTTS donanımlarını üreten veya ithal eden Yetkili Firmalar UTTS’ye kayıt yaptırmak suretiyle sistemde yer alacaklardır.

UTTS’ye geçiş için son tarih nedir?

Daha önce 31 Aralık 2024 olarak belirlenen son tarih yetkilendirme aşamasındaki yoğunluklar sebebiyle 31 Ocak 2025 tarihi olarak güncellendi. Araçlarınıza 31 Ocak 2025 tarihine kadar TTB taktırabilirsiniz. Ancak Taşıt sahiplerinin 31 Aralık 2024'e kadar kayıt yaptırmaları halinde, Taşıt Tanıma Birimi (TTB) siparişi verenler, 2024 fiyatlarıyla ödeme yapacak, montaj işlemini 30 Nisan 2025'e kadar tamamlama hakkına sahip olacak ve bu tarihe kadar UTTS üzerinden yapılmayan akaryakıt giderlerini vergi indiriminde kullanmaya devam edebilecekler. 1-31 Ocak 2025 tarihleri arasında kayıt yaptırılması halinde ise yeniden değerleme vergi oranı olan yüzde 44’lük artışla 2025 yılı fiyatları geçerli olacak. Montaj işlemleri ise 30 Nisan 2025'e kadar tamamlanabilecek. Bu tarihe kadar UTTS üzerinden yapılmayan akaryakıt giderlerinin vergi indiriminde kullanılması uygulaması sürecek. Bu tarihten sonra müracaat eden taşıt sahipleri 2025 yılı için UTTS sistemine ödeme yapacaklar.

UTTS hangi taşıtları kapsamaktadır?

Kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dâhil olan ve işte kullanılan taşıtların akaryakıt tüketimlerinin gider olarak kaydedilebilmesi için bu taşıtlara TTB monte edilmiş olması ve taşıtların akaryakıt alımlarının UTTS üzerinden gerçekleştirilmesi zorunludur. Taşıtın sahipliğinin, kullanım hakkının veya taşıtın plakasının değişmesi durumlarında, taşıta takılı olan TTB’nin taşıtın yeni sahibi veya işletmecisi tarafından değiştirilmesi gereklidir. 31 Ocak 2025 tarihine kadar UTTS kaydını yaptırmayan mükellefler, bu tarihten sonra UTTS kapsamında düzenlenmemiş akaryakıt satış fişlerini vergi indiriminde kullanamayacaklardır.

UTTS donanımlarının montaj işlemleri nasıl yapılacak?

UTTS mükellefleri ve paydaşları Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi’ne kaydolurlar.

Taşıt sahipleri ve akaryakıt istasyonu işleten mükellefler UTTS donanımlarına ilişkin montaj taleplerini UTTS platformu üzerinden Darphane’ye bildirirler. Darphane tarafından yetkilendirilmiş olan Yetkili Montaj Firmaları Darphane’den temin edecekleri UTTS donanımlarını taşıtlara ve akaryakıt istasyonlarına monte ederler. Evlüce Otomotiv olarak Yetkili Montaj servisi olarak Çorum halkına hizmet etmekteyiz.

Taşıt Tanıma Birimi (TTB):

Taşıt deposuna takılan, yerinden söküldüğünde çalışmayan ve içerdiği verilerin kopyalanamadığı bir cihazdır. Temini yalnızca Darphane tarafından yapılır ve yalnızca Yetkili Taşıt Montaj Firması tarafından monte edilebilir.

Taşıt Tanıma Okuyucu (TTO):

Pompa tabancalarına kablosuz olarak takılan cihaz, darphane veya yetkili TTO üreticisi tarafından temin edilebilir ve Yetkili İstasyon Montaj firması tarafından monte edilebilir.”