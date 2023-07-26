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MURAT KARASU

İşletmeciliğini Muhittin Yıldız’ın yaptığı Paşa Hamamı, sauna, göbektaşı, kese, masaj ve soğuk-sıcak içecek çeşitleri hizmetleriyle faaliyet vermeye devam ediyor.

Tek hedeflerinin kaliteli ve temiz bir hizmet sunmak olduğunu belirten Yıldız, vatandaşların hamamda çeşitli aktivitelerden uygun fiyatla geleneksel hamam hizmetlerinin tamamından üst düzeyde yararlanabileceğini kaydetti.

BAY-BAYAN BÖLÜMLERİ AYRI

Bay ve bayan bölümlerinin ayrı olduğunu aktaran Yıldız, “Erkek bölümünde saat 07.00 ile 23.00 arasında, bayan bölümünde ise saat 09.00 ile 18.00 arası hizmet veriyoruz” dedi.

HAFTANIN 7 GÜNÜ AÇIK

Haftanın 7 günü Çorum halkının hizmetinde olduklarını ifade eden Yıldız, “Şifa kaynağı ve stres atılan bir mekan olarak görülen hamamımızda sauna, göbektaşı ve dinlenme odalarımız yer alıyor. Ayrıca kese ve masaj hizmeti de veriyoruz” diye konuştu.

Beden temizliği ve sıhhat açısından herkese hamam geleneğini tavsiye ettiklerini aktaran Yıldız, hamam sefası yaşamak isteyen herkesi Tarihi Paşa Hamamı’na davet etti.