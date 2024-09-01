2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi doğrultusunda okullarda ilk dönem başlıyor.

Okulların tamamında 2024-2025 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2024 Pazartesi günü başlayacak.

Eğitimini tamamlayan öğrenciler, 17 Ocak 2025 Cuma gününe kadar sürecek birinci dönemi tamamlayacaklar.

UYUM HAFTASI YARIN BAŞLIYOR

Yeni dönem öncesinde ise okula yeni başlayacak minikler için eğitim 1 hafta başlıyor.

Uyum haftası, okula alışma sürece geçirecek öğrenciler için başlayacak.

2024-2025 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 2-6 Eylül'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

Öğrencileri yarından itibaren uyum programı kapsamında okulları, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla buluşacak.

17 OCAK KARNE TARİHİ

Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek. İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.

İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.