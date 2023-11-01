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Ankara'da tedavi olmasını isteyen babasını Kurban Bayramı'nın ilk günü bıçaklayarak öldüren ve annesini yaralayan uyuşturucu bağımlısı gencin yargılanmasına başlandı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde tedavi olmasını isteyen babası Mehmet Zeren'i (50) öldürüp, annesi Yıldız Zeren'i (45) yaralamaktan tutuklanan uyuşturucu bağımlısı Numan Yasin Zeren'in (24) yargılanmasına başlandı. Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Numan Yasin Zeren, taraf avukatları ve annesi Yıldız Zeren katıldı. Cumhuriyet savcısı tarafından hazırlanan iddianamenin okunmasının ardından mahkeme başkanı sanık Zeren'e söz verdi. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Zeren, beraatını talep ederek, detaylı savunmasını yazılı olarak yapmak istediğini söyledi.

"Arkamdan 4-5 kez bıçakladı"

Olay gecesi yaşadıklarını anlatan sanığın annesi Yıldız Zeren, "Gece saat 03.00 civarlarındaydı. Gürültüye uyandık. Mutfağa gittiğimde eşimin boynu kanıyordu. Ne oldu diye sorduğumda 'Numan beni bıçakladı' dedi. Ben komşulardan yardım istemek için dairenin dış kapısına yöneldiğim esnada arkamdan 4-5 kez bıçaklandım. Numan uyuşturucu almak için sürekli bizden para istiyordu. Şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.

Ardından mahkeme heyeti ailenin apartmandaki komşuları tanık S.D.'yi dinledi. S.D., "Kurban Bayramı'nın 1. günü gecesi bir üst katta patırtı sesi duydum. O sırada kapı sesi geldi. Balkondan dışarı baktığımda Numan Yasin'in kaçtığını gördüm. Sonrasında benim zilim çaldı. Gelen kişi kaçan Salih'in kuzeniydi. 'Salih evdekileri bıçakladı' dedi. Hemen yukarı koştum, 112'yi aradım. Mehmet ağabeyin nabzına baktım, yoktu, ölmüştü. Zaten sonra da polisler geldi" dedi.

Tanık, sanık ve müşteki beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Zeren'in müsnet suç yönünden akıl hastalığı veya zayıflığı bulunup bulunmadığı hususunda rapor alınmasına ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, bir sonraki duruşmayı 16 Ocak 2024 tarihine erteledi.

29 Haziran'da meydana gelen olayda iddiaya göre Numan Yasin Zeren, uyuşturucu tedavisi görmesini isteyen babası Mehmet Zeren ile tartışmıştı. Çıkan kavgada Zeren, babasını 3 yerinden bıçakladıktan sonra durumu komşularına haber vermek isteyen annesi Yıldız Zeren'i de bıçaklamıştı. Mehmet Zeren hayatını kaybederken, Yıldız Zeren ise tedavisinin ardından taburcu edilmişti. Olayın ardından yakalanarak gözaltına alınan Numan Yasin Zeren, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı