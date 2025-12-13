Yeniden Refah Partisi Çorum İl Gençlik Kolları Başkanı Furkan Murat Köse, uyuşturucu madde kullanımının arttığını belirterek, daha çok denetim yapılması gerektiğini ifade etti.

“Son dönemlerde hem şehrimiz Çorum’da hem de ülke genelinde uyuşturucu madde ve sentetik hap kullanımının, satışının ve gençlerimiz üzerindeki tehditlerinin ciddi boyutlara ulaştığı hepimizin malumudur” diyerek açıklamasına başlayan Furkan Murat Köse, “Mahallelerimizden okullarımıza, sosyal alanlardan gençlerimizin günlük yaşamına kadar birçok noktada hissedilen bu tehlike, toplumumuzun geleceğini doğrudan hedef almaktadır. Gençlerimizin sağlığını, güvenliğini ve geleceğini tehdit eden bu sorun karşısında ilgili kurumların ve güvenlik birimlerinin daha etkin, kararlı ve koordineli adımlar atması gerektiğine inanıyoruz. Emniyet teşkilatımızın ortaya koyduğu tüm çabalara rağmen, uyuşturucu ile mücadelede mevcut uygulamaların yeterli olmadığını gözlemliyoruz. Bu noktada denetimlerin artırılması, riskli bölgelerde sürekli kontroller yapılması, gençlere yönelik farkındalık çalışmalarının genişletilmesi ve toplumla iş birliğinin güçlendirilmesi büyük önem taşımaktadır” dedi.

Uyuşturucu ile mücadelenin yalnızca güvenlik güçlerinin değil, ailelerin, eğitim kurumlarının, sivil toplumun ve siyasi yapıların ortak sorumluluğu olduğunun altını çizen Furkan Murat Köse, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

“Bizler, Yeniden Refah Partisi Gençlik Teşkilatı olarak, gençlerimizin uyuşturucu bataklığına sürüklenmesine asla seyirci kalmayacağız. Şehrimizdeki her gencin geleceğine sahip çıkmak adına üzerimize düşen tüm görevleri yerine getirmeye hazırız. Buradan tüm yetkililere açık çağrıda bulunuyoruz.? Çorum’da uyuşturucu ile mücadele daha kararlı, daha şeffaf ve daha etkili bir şekilde yürütülmelidir. Gençlerimizin hayatı, geleceği ve sağlığı için vakit kaybetmeden kapsamlı bir eylem planı hayata geçirilmelidir. Toplumumuzun her kesimini, özellikle aileleri ve gençlerimizi, bu mücadelede duyarlı olmaya davet ediyor, daha güvenli, daha sağlıklı ve daha huzurlu bir Çorum için hep birlikte kararlılıkla çalışacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.”