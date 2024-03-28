Çorum 'da uyuşturucu nakli yaptığı belirlenen 2 kişi polis ekiplerince yakalandı, zanlılara ait araçta 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Vali Zülkif Dağlı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Çorum güzergahını kullanarak uyuşturucu madde yaptığı belirlenen 2 kişinin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent girişinde yakalandığını bildirdi.

Zanlılara ait araçta yapılan aramada 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini aktaran Dağlı, "İki şüpheli gözaltına alınarak işlemlere başlanmıştır. Şehrimizi zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız. Uyuşturucu satıcılarının geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz. Operasyonu gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.