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Aksaray'a uyuşturucu imal ve ticaretini yapan tacirlere yönelik operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, çeşitli uyuşturucularla birlikte 7 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde geniş çaplı çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri,7 şahsın uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üçerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma ekipleri, kimlikleri ve kaldıkları ikameti tespit edilen şahısları takibe aldı. 7 gün süren teknik ve fiziksel takibin ardından yeterli delil ve bulgular üzerine jandarma ekipleri, şahısların bulunduğu ikamete sabahın ilk ışıklarında operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda 2'si kadın 7 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 35 gram sentetik cannabinoid bonzai, 5 gram kubar esrar, 1 adet hassas terazi, ve 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki sorgularının ardından Aksaray Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İHA