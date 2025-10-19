Zonguldak Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde gerçekleştirdikleri operasyonda G.A. isimli şüpheliyi 3 gram sentetik kannabinoid maddesiyle yakaladı.

7 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelinin ikamet adresinde yapılan aramada, semazen figürüyle boyanmış ve rahle biçiminde preslenmiş 7 kilo 350 gram metamfetamin, bir tabanca ve 11 mermi bulundu.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Sakarya Emniyet Müdürlüğü ile koordineli çalışmada aynı şekilde gizlenmiş 6 kilo 850 gram metamfetamin daha tespit etti.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Toplam ele geçirilen metamfetamin miktarı 14 kilo 200 grama ulaştı.

Gözaltına alınan G.A., Kdz. Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muhabir: İhlas Haber Ajansı