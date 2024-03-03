Hatay’da durdurulan 2 araçta 620 bin adet captagon isimli uyuşturucu hap ele geçirildi.

Hatay’da polis ekipleri uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar kapsamında; 01 Mart tarihinde Hassa ilçesi AşağıKarafakılı kavşağı üzerinde durdurulan 2 araçta arama yapıldı. Araçlarda yapılan aramada; 620 bin captagon hap ele geçirildi. Olayla ilgili olarak yakalanarak gözaltına alınan A.Y ile M.A hakkında TCK 188. maddeden işlem yapıldı. Şahıslar, sevk edildikleri makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

İsrail-Gazze savaşında gözler Kahire'de: Ateşkes ilan edilebilir! İsrail-Gazze savaşında gözler Kahire'de: Ateşkes ilan edilebilir!

Polis köpeğinin hava tankının içerisine gizlenmiş olan hapları bulduğu ve şahıslarla ekipler arasında gecen kovalamacaysa kameraya yansıdı.

Editör: İhlas Haber Ajansı