Türkiye Emekli Uzman Erbaşlar Derneği (TEMUD) Manisa İl Başkanı Ahmet Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri personeline ilişkin çıkarılması planlanan torba yasada Uzman Çavuşların özlük haklarının da düzenlenmesini beklediklerini belirtti.

Erdoğan, 1,5 milyonluk büyük Uzman Çavuş camiası adına yıllardır süregelen mağduriyetlerin artık son bulmasını talep etti.

TEMUD Manisa İl Başkanı Ahmet Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri personeline ilişkin çıkarılması planlanan torba yasayla ilgili açıklamalarda bulundu. Uzman çavuşların yıllardır sosyal, ekonomik ve mesleki anlamda ciddi eşitsizliklerle karşı karşıya kaldığı vurgulayan Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ayrılmaz bir parçası olan Uzman çavuşların vatanın her karışında canı pahasına görev yaptığını, ancak özlük hakları açısından hak ettikleri değeri göremediklerini ifade etti.

Erdoğan, "Önümüzdeki günlerde Meclis’e sunulması beklenen torba yasada Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin özlük hakları yeniden düzenlenecek. Biz de bu kapsamda 3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanunu’nun günümüz şartlarına uygun şekilde revize edilmesini bekliyoruz. Bu artık ertelenemez bir zorunluluktur" dedi.

Uzman Çavuşların kadrosuz statüde görev yaptığını, emeklilikte açlık sınırının altında maaşlarla yaşam mücadelesi verdiğini ve ek iş yapmak zorunda kaldığını belirten Erdoğan, "45 yaşında, çocukları üniversite çağında olan binlerce Uzman Çavuş, birinci dereceye düşmeden ve 3600 ek göstergeden faydalanamadan emekli edildi. 20 yıllık görev süresine sahip bir Uzman Çavuşun, yeni başlayan personelle aynı maaşı alması adaletle bağdaşmıyor" diye konuştu.

Açıklamasında, görevde takdir gören uzman çavuşların emeklilikte unutulmasının büyük bir haksızlık olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Şehitlerimizin cenazelerinde gösterilen hassasiyetin, yaşarken de hak temelli sosyal politikalarla sürdürülmesini istiyoruz. Görevde takdir edilen personelin emeklilikte mağdur edilmemesi sosyal devletin gereğidir" ifadelerini kullandı.

Erdoğan son olarak, "Devletin tüm kurumlarında sözleşmeli personele kadro verilmişken, 39 yıldır Uzman Çavuşlara kadro verilmemesi vicdanları yaralamaktadır. Kıdemlerimiz rütbeden sayılmıyor, mesleki güvencemiz yok, sağlık ve atama yönetmeliklerimiz eksik. Artık bu mağduriyetin giderilmesini istiyoruz" dedi.