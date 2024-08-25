Bermuda Şeytan Üçgeni 

Bermuda, Florida ve Porto Riko arasında çok sayıda gemi ve uçağın gizemli bir şekilde kaybolduğu bir bölge.

<p>Bermuda Şeytan Üçgeni </p> <p> </p> <p>Bermuda, Florida ve Porto Riko arasında çok sayıda gemi ve uçağın gizemli bir şekilde kaybolduğu bir bölge.</p>

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Sokotra Adası, Yemen 

Sokotra Adası, yabancı bir dünyayı andıran Ejderha Kanı Ağacı gibi eşsiz bitki örtüsüyle gerçek dışı görünen manzaralara sahiptir.

<p>Sokotra Adası, Yemen </p> <p> </p> <p>Sokotra Adası, yabancı bir dünyayı andıran Ejderha Kanı Ağacı gibi eşsiz bitki örtüsüyle gerçek dışı görünen manzaralara sahiptir.</p>

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Eternal Flame Falls, New York, ABD 

New York'taki Eternal Flame Falls, gizemle örtülü bir şelalenin arkasında titreyen bir alev yaratan doğal gaz sızıntısına sahiptir.

<p>Eternal Flame Falls, New York, ABD </p> <p> </p> <p>New York'taki Eternal Flame Falls, gizemle örtülü bir şelalenin arkasında titreyen bir alev yaratan doğal gaz sızıntısına sahiptir.</p>

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Manyetik Tepe, New Brunswick, Kanada 

Manyetik Tepe, arabaların yerçekimine karşı yokuş yukarı yuvarlanıyormuş gibi göründüğü, ziyaretçileri şaşırtan ve doğaüstü açıklamalara yol açan bir optik illüzyon yaratıyor.

<p>Manyetik Tepe, New Brunswick, Kanada </p> <p> </p> <p>Manyetik Tepe, arabaların yerçekimine karşı yokuş yukarı yuvarlanıyormuş gibi göründüğü, ziyaretçileri şaşırtan ve doğaüstü açıklamalara yol açan bir optik illüzyon yaratıyor.</p>

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 Peri Halkaları, Namibya 

Namibya'nın Peri Halkaları, otlaklarda bitki örtüsüyle çevrili gizemli, çorak alanlardır. Kökenleri hala açıklanamamıştır ve doğaüstü güçlerin devrede olduğuna dair efsanelere yol açmaktadır.

<p> Peri Halkaları, Namibya </p> <p> </p> <p>Namibya'nın Peri Halkaları, otlaklarda bitki örtüsüyle çevrili gizemli, çorak alanlardır. Kökenleri hala açıklanamamıştır ve doğaüstü güçlerin devrede olduğuna dair efsanelere yol açmaktadır.</p>

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Uluru, Avustralya 

Uluru, gün doğumu ve gün batımında kırmızı renkte parlar ve Aborijin kabileleri tarafından antik ruhani enerjinin bulunduğu bir yer olduğuna inanılır.

<p>Uluru, Avustralya </p> <p> </p> <p>Uluru, gün doğumu ve gün batımında kırmızı renkte parlar ve Aborijin kabileleri tarafından antik ruhani enerjinin bulunduğu bir yer olduğuna inanılır.</p>

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Cehenneme Açılan Kapı, Türkmenistan

Türkmenistan'daki Cehenneme Açılan Kapı, Sovyet mühendislerin bir sondaj sırasında sızan gazı yaklamaları sonucu yanmaya başlayan ve onlarca yıldır yanan bir kraterdir.

<p>Cehenneme Açılan Kapı, Türkmenistan</p> <p> </p> <p>Türkmenistan'daki Cehenneme Açılan Kapı, Sovyet mühendislerin bir sondaj sırasında sızan gazı yaklamaları sonucu yanmaya başlayan ve onlarca yıldır yanan bir kraterdir.</p>

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Nazca Çizgileri, Peru 

Peru'daki Nazca Çizgileri, amaçları ve yaratıcıları gizem ve entrika ile örtülmüş, çöle kazınmış devasa jeogliflerdir.

<p>Nazca Çizgileri, Peru </p> <p> </p> <p>Peru'daki Nazca Çizgileri, amaçları ve yaratıcıları gizem ve entrika ile örtülmüş, çöle kazınmış devasa jeogliflerdir.</p>

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Abraham Gölü, Alberta, Kanada 

Kanada'daki Abraham Gölü, başka bir boyuttan bir sahneyi andıran, dünya dışı bir görünüm yaratan donmuş metan kabarcıklarını barındırıyor.

<p>Abraham Gölü, Alberta, Kanada </p> <p> </p> <p>Kanada'daki Abraham Gölü, başka bir boyuttan bir sahneyi andıran, dünya dışı bir görünüm yaratan donmuş metan kabarcıklarını barındırıyor.</p>

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Bebekler Adası, Meksika

Meksika'daki Bebekler Adası, bir kızın ruhunu sakinleştirmek için asılmış yüzlerce ürkütücü bebekle süslenmiştir.

<p>Bebekler Adası, Meksika</p> <p> </p> <p>Meksika'daki Bebekler Adası, bir kızın ruhunu sakinleştirmek için asılmış yüzlerce ürkütücü bebekle süslenmiştir.</p>

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Büyük Giza Piramitleri, Mısır

<p>Büyük Giza Piramitleri, Mısır</p>

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Kamış Flüt Mağarası, Guangxi, Çin

<p>Kamış Flüt Mağarası, Guangxi, Çin</p>

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Antilop Kanyonu, Arizona

<p>Antilop Kanyonu, Arizona</p>

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Fingal'in Mağarası, İskoçya

<p>Fingal'in Mağarası, İskoçya</p>

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MİT'ten Suriye'de nokta operasyon MİT'ten Suriye'de nokta operasyon

Sacro Bosco Parkı, İtalya

<p>Sacro Bosco Parkı, İtalya</p>

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Eğri Orman, Polonya 

Polonya'nın Eğri Ormanı, bilim insanlarını ve ziyaretçileri şaşkına çeviren, dibinden eğilmiş tuhaf şekilli çam ağaçlarına ev sahipliği yapmaktadır.

<p>Eğri Orman, Polonya </p> <p> </p> <p>Polonya'nın Eğri Ormanı, bilim insanlarını ve ziyaretçileri şaşkına çeviren, dibinden eğilmiş tuhaf şekilli çam ağaçlarına ev sahipliği yapmaktadır.</p>

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Salar de Uyuni, Bolivya 

Dünyanın en büyük tuz düzlüğü eski bir gölün kurumasıyla oluşmuştur. Su bazen üzerini kaplayarak ayna benzeri bir yansıma yaratır.

<p>Salar de Uyuni, Bolivya </p> <p> </p> <p>Dünyanın en büyük tuz düzlüğü eski bir gölün kurumasıyla oluşmuştur. Su bazen üzerini kaplayarak ayna benzeri bir yansıma yaratır.</p>

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Roraima Dağı, Venezuela

<p>Roraima Dağı, Venezuela</p>

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 Şeytanın Köprüsü, Almanya

<p> Şeytanın Köprüsü, Almanya</p>

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Richat Yapısı, Moritanya 

Sahra'nın Gözü olarak da bilinen bu yapı, uzaydan görülebilen devasa, gizemli dairesel bir oluşumdur.

<p>Richat Yapısı, Moritanya </p> <p> </p> <p>Sahra'nın Gözü olarak da bilinen bu yapı, uzaydan görülebilen devasa, gizemli dairesel bir oluşumdur.</p>

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Paris Yeraltı Mezarları, Paris, Fransa

Yeraltı Mezarları altı milyondan fazla insanın kalıntılarını barındırmakta, gizem ve tarihle örtülü geniş, ürkütücü bir yeraltı labirenti oluşturmaktadır.

<p>Paris Yeraltı Mezarları, Paris, Fransa</p> <p> </p> <p>Yeraltı Mezarları altı milyondan fazla insanın kalıntılarını barındırmakta, gizem ve tarihle örtülü geniş, ürkütücü bir yeraltı labirenti oluşturmaktadır.</p>

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Pulpit Kayası, Norveç

<p>Pulpit Kayası, Norveç</p>

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Mapimí Sessiz Bölgesi, Meksika 

Meksika'daki Sessizlik Bölgesi, radyo sinyallerinin kaybolduğu, bilim insanlarını şaşırtan ve dünya dışı teorilerin ortaya atılmasına neden olan bir alandır.

<p>Mapimí Sessiz Bölgesi, Meksika </p> <p> </p> <p>Meksika'daki Sessizlik Bölgesi, radyo sinyallerinin kaybolduğu, bilim insanlarını şaşırtan ve dünya dışı teorilerin ortaya atılmasına neden olan bir alandır.</p>

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Stonehenge, Birleşik Krallık

<p>Stonehenge, Birleşik Krallık</p>

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Dallol Yanardağı, Etiyopya

<p>Dallol Yanardağı, Etiyopya</p>

Editör: Çorum Hakimiyet