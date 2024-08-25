Bermuda Şeytan Üçgeni

Bermuda, Florida ve Porto Riko arasında çok sayıda gemi ve uçağın gizemli bir şekilde kaybolduğu bir bölge.

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Sokotra Adası, Yemen

Sokotra Adası, yabancı bir dünyayı andıran Ejderha Kanı Ağacı gibi eşsiz bitki örtüsüyle gerçek dışı görünen manzaralara sahiptir.

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Eternal Flame Falls, New York, ABD

New York'taki Eternal Flame Falls, gizemle örtülü bir şelalenin arkasında titreyen bir alev yaratan doğal gaz sızıntısına sahiptir.

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Manyetik Tepe, New Brunswick, Kanada

Manyetik Tepe, arabaların yerçekimine karşı yokuş yukarı yuvarlanıyormuş gibi göründüğü, ziyaretçileri şaşırtan ve doğaüstü açıklamalara yol açan bir optik illüzyon yaratıyor.

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Peri Halkaları, Namibya

Namibya'nın Peri Halkaları, otlaklarda bitki örtüsüyle çevrili gizemli, çorak alanlardır. Kökenleri hala açıklanamamıştır ve doğaüstü güçlerin devrede olduğuna dair efsanelere yol açmaktadır.

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Uluru, Avustralya

Uluru, gün doğumu ve gün batımında kırmızı renkte parlar ve Aborijin kabileleri tarafından antik ruhani enerjinin bulunduğu bir yer olduğuna inanılır.

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Cehenneme Açılan Kapı, Türkmenistan

Türkmenistan'daki Cehenneme Açılan Kapı, Sovyet mühendislerin bir sondaj sırasında sızan gazı yaklamaları sonucu yanmaya başlayan ve onlarca yıldır yanan bir kraterdir.

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Nazca Çizgileri, Peru

Peru'daki Nazca Çizgileri, amaçları ve yaratıcıları gizem ve entrika ile örtülmüş, çöle kazınmış devasa jeogliflerdir.

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Abraham Gölü, Alberta, Kanada

Kanada'daki Abraham Gölü, başka bir boyuttan bir sahneyi andıran, dünya dışı bir görünüm yaratan donmuş metan kabarcıklarını barındırıyor.

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Bebekler Adası, Meksika

Meksika'daki Bebekler Adası, bir kızın ruhunu sakinleştirmek için asılmış yüzlerce ürkütücü bebekle süslenmiştir.

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Büyük Giza Piramitleri, Mısır

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Kamış Flüt Mağarası, Guangxi, Çin

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Antilop Kanyonu, Arizona

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Fingal'in Mağarası, İskoçya

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Sacro Bosco Parkı, İtalya

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Eğri Orman, Polonya

Polonya'nın Eğri Ormanı, bilim insanlarını ve ziyaretçileri şaşkına çeviren, dibinden eğilmiş tuhaf şekilli çam ağaçlarına ev sahipliği yapmaktadır.

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Salar de Uyuni, Bolivya

Dünyanın en büyük tuz düzlüğü eski bir gölün kurumasıyla oluşmuştur. Su bazen üzerini kaplayarak ayna benzeri bir yansıma yaratır.

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Roraima Dağı, Venezuela

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Şeytanın Köprüsü, Almanya

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Richat Yapısı, Moritanya

Sahra'nın Gözü olarak da bilinen bu yapı, uzaydan görülebilen devasa, gizemli dairesel bir oluşumdur.

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Paris Yeraltı Mezarları, Paris, Fransa

Yeraltı Mezarları altı milyondan fazla insanın kalıntılarını barındırmakta, gizem ve tarihle örtülü geniş, ürkütücü bir yeraltı labirenti oluşturmaktadır.

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Pulpit Kayası, Norveç

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Mapimí Sessiz Bölgesi, Meksika

Meksika'daki Sessizlik Bölgesi, radyo sinyallerinin kaybolduğu, bilim insanlarını şaşırtan ve dünya dışı teorilerin ortaya atılmasına neden olan bir alandır.

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Stonehenge, Birleşik Krallık

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Dallol Yanardağı, Etiyopya