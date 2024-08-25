Bermuda Şeytan Üçgeni
Bermuda, Florida ve Porto Riko arasında çok sayıda gemi ve uçağın gizemli bir şekilde kaybolduğu bir bölge.
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Sokotra Adası, Yemen
Sokotra Adası, yabancı bir dünyayı andıran Ejderha Kanı Ağacı gibi eşsiz bitki örtüsüyle gerçek dışı görünen manzaralara sahiptir.
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Eternal Flame Falls, New York, ABD
New York'taki Eternal Flame Falls, gizemle örtülü bir şelalenin arkasında titreyen bir alev yaratan doğal gaz sızıntısına sahiptir.
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Manyetik Tepe, New Brunswick, Kanada
Manyetik Tepe, arabaların yerçekimine karşı yokuş yukarı yuvarlanıyormuş gibi göründüğü, ziyaretçileri şaşırtan ve doğaüstü açıklamalara yol açan bir optik illüzyon yaratıyor.
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Peri Halkaları, Namibya
Namibya'nın Peri Halkaları, otlaklarda bitki örtüsüyle çevrili gizemli, çorak alanlardır. Kökenleri hala açıklanamamıştır ve doğaüstü güçlerin devrede olduğuna dair efsanelere yol açmaktadır.
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Uluru, Avustralya
Uluru, gün doğumu ve gün batımında kırmızı renkte parlar ve Aborijin kabileleri tarafından antik ruhani enerjinin bulunduğu bir yer olduğuna inanılır.
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Cehenneme Açılan Kapı, Türkmenistan
Türkmenistan'daki Cehenneme Açılan Kapı, Sovyet mühendislerin bir sondaj sırasında sızan gazı yaklamaları sonucu yanmaya başlayan ve onlarca yıldır yanan bir kraterdir.
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Nazca Çizgileri, Peru
Peru'daki Nazca Çizgileri, amaçları ve yaratıcıları gizem ve entrika ile örtülmüş, çöle kazınmış devasa jeogliflerdir.
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Abraham Gölü, Alberta, Kanada
Kanada'daki Abraham Gölü, başka bir boyuttan bir sahneyi andıran, dünya dışı bir görünüm yaratan donmuş metan kabarcıklarını barındırıyor.
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Bebekler Adası, Meksika
Meksika'daki Bebekler Adası, bir kızın ruhunu sakinleştirmek için asılmış yüzlerce ürkütücü bebekle süslenmiştir.
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Büyük Giza Piramitleri, Mısır
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Kamış Flüt Mağarası, Guangxi, Çin
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Antilop Kanyonu, Arizona
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Fingal'in Mağarası, İskoçya
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Sacro Bosco Parkı, İtalya
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Eğri Orman, Polonya
Polonya'nın Eğri Ormanı, bilim insanlarını ve ziyaretçileri şaşkına çeviren, dibinden eğilmiş tuhaf şekilli çam ağaçlarına ev sahipliği yapmaktadır.
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Salar de Uyuni, Bolivya
Dünyanın en büyük tuz düzlüğü eski bir gölün kurumasıyla oluşmuştur. Su bazen üzerini kaplayarak ayna benzeri bir yansıma yaratır.
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Roraima Dağı, Venezuela
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Şeytanın Köprüsü, Almanya
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Richat Yapısı, Moritanya
Sahra'nın Gözü olarak da bilinen bu yapı, uzaydan görülebilen devasa, gizemli dairesel bir oluşumdur.
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Paris Yeraltı Mezarları, Paris, Fransa
Yeraltı Mezarları altı milyondan fazla insanın kalıntılarını barındırmakta, gizem ve tarihle örtülü geniş, ürkütücü bir yeraltı labirenti oluşturmaktadır.
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Pulpit Kayası, Norveç
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Mapimí Sessiz Bölgesi, Meksika
Meksika'daki Sessizlik Bölgesi, radyo sinyallerinin kaybolduğu, bilim insanlarını şaşırtan ve dünya dışı teorilerin ortaya atılmasına neden olan bir alandır.
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Stonehenge, Birleşik Krallık
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Dallol Yanardağı, Etiyopya