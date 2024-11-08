Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, VakıfBank Çorum Şube Müdürlüğü ile protokol gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Gür, gerçekleştirilen protokol sayesinde, Çorum Esnaf ve Sanatkârlarına uygun faiz oranları ve avantajlı koşullarla kredi imkanı sunulacağını söyledi.

Tam Esnaf Destek Paketi kapsamında cirosu 12.5 milyonun altında olan parakende segment tüm tüm işletmelerin 500 bin TL değerindeki bu kredi imkanından yararlanabileceğini aktaran Gür, vade süresinin ise 24 aydan başlayıp 60 aya kadar çıktığını belirerek; "Esnaf ve sanatkârlarımız, bu fırsattan yararlanmak için ilgili banka personelleri ile iletişime geçebilirler. Tüm esnaf ve sanatkârlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." dedi