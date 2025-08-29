Çorum Valisi Ali Çalgan, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayınladı.

Mesajına, “Milletimizin kaderini yeniden yazdığı, bağımsızlık uğruna topyekûn ayağa kalktığı, tarihin yönünü değiştirdiği o büyük günün 103. yıl dönümünde 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı gururla ve coşkuyla kutlamaktayız” diyerek başlayan Vali Ali Çalgan, “Bu topraklarda, bundan tam 103 yıl önce, umutlar tükenmiş gibi görünse de; bir halk, sessizce ama inançla yeniden ayağa kalktı. Silahı olmayan eller, yüreğiyle savaştı. Yorgun omuzlar mermi taşıdı, suskun dudaklar dua etti, genç bedenler vatan için toprağa düştü. İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un “Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; / Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.” dizelerinde vurguladığı gibi, Türk milleti, son ferdi hayatta kaldığı sürece bağımsızlığından asla vazgeçmeyeceğini tüm dünyaya göstermiştir. Bu kararlılığın temelinde yatan ortak inanç, sarsılmaz cesaret ve eşsiz fedakârlık, 30 Ağustos Zaferi’ne giden yolu açmıştır. O gün sadece düşman orduları değil; umutsuzluk, teslimiyet ve esaret de yenilgiye uğratılmıştır. Bugün bizlere düşen görev, bu zaferi sadece hatırlamak değil; onun ruhunu yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmaktır. Çünkü 30 Ağustos, geçmişte kalmış bir tarih değil; bugün hâlâ yolumuzu aydınlatan bir irade feneridir. Bu fener, bize hatırlatır ki; birlik olduğumuzda, inandığımızda ve vazgeçmediğimizde aşamayacağımız hiçbir engel yoktur” ifadelerini kullandı.

“Bu vatan, bize sadece bırakılmış bir miras değil; aynı zamanda emanet edilmiş bir sorumluluktur” ifadelerini kullanan Vali Çalgan, “Atalarımızın kanlarıyla savunduğu bu toprakları, bizler de aklımızla, emeğimizle ve ortak değerlerimizle koruyacağız. Türkiye Yüzyılı hedefi doğrultusunda, daha üretken, daha güçlü bir gelecek için hep birlikte çalışacağız.

Bu anlamlı günde, Dumlupınar Meydan Muharebesi Başkomutanı, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve vatan uğruna can veren tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor; kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, tüm Çorumlu hemşehrilerimin ve aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyorum. Nice bayramlarda sağlık, huzur ve birlik içinde buluşmak dileğiyle sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun” dedi. (Haber Merkezi)