Çorum Valisi Ali Çalgan, Genel Yayın Yönetmenimiz Mustafa Burak Yalçın’a gazetemizin 35. kuruluş yıldönümü nedeniyle kutlama mesajı gönderdi.

Vali Ali Çalgan, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Yayın hayatına başladığı günden bugüne basın meslek ilkeleri doğrultusunda ilimizin haberlerini gündeme getirerek halkımızın en doğru şekilde bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi ve kamuoyunun aydınlatılmasında büyük katkı sağlayan Çorum Hakimiyet Gazetesinin kuruluş yıldönümünü en kalbi duygularımla kutluyorum. Sunduğunuz hizmetlerinden dolayı başta değerli şahsınız olmak üzere gazetede tüm emeği geçenleri tebrik ediyor, başarılı çalışmalarınız devamını diliyorum.”