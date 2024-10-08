İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş’ın başkanlığında 13 Ekim Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü nedeniyle Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanı Sayın Okay Memiş ve 81 ilin Valilerinin katılımıyla video konferans ile İzleme Değerlendirme Kurulu(İRAP) Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıyla ilgili açıklama yapan Vali Ali Çalgan, İRAP kapsamında yürütülen çalışmaların ülke genelinde sağlayacağı kazanımlar ve afet olmadan önce alınan tedbirlerin can ve mal kaybını önleme açısından sağlayacağı kazanımların konuşulduğunu ifade etti.

Vali Çalgan, toplantıyla ilgili şu bilgileri paylaştı: “Bilindiği üzere Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 1989 yılında, 13 Ekim Günü “Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü” olarak ilan edilmiştir. Bu bağlamda; Ülkemizde de AFAD koordinasyonunda yapılan çalışmalar, risk bilinci ve afet azaltma kültürünün yaygınlaştırılması açısından farkındalık oluşturmaktadır. Bu kapsamda, ülke geneli için Türkiye Afet Risk Azaltma Planı (TARAP), halkı tehlikelere karşı uyaran İkaz ve Alarm Sistemi (İKAS) Projesi ve 81 ilde yereli güçlendiren İl Afet Risk Azaltma Planları (İRAP) hayata geçirilmiştir. Böylece Türkiye küresel risk azaltma faaliyetlerinde yol gösteren Sendai Afet Risk Azaltma Çerçevesi (2015-2030) Hedef G’ ye büyük ölçüde ulaşmıştır.

Sendai Afet Risk Azaltma Çerçevesindeki (2015-2030) Hedef G, "2030 yılına kadar çoklu tehlike erken uyarı sistemleri, afet risk bilgileri ve değerlendirmelerinin insanlara erişimini ve erişilebilirliğini önemli ölçüde artırmak" ifadelerinden oluşmaktadır. Türkiye, “Hedef G” kapsamında AFAD’ın çalışmalarıyla ve AFAD’ın koordinasyonunda, erken uyarı sistemleri ve risk azaltma planları ortaya koymuştur.

İlimizdeki afet risklerinin azaltılması için 1 amaç, 7 hedef ve 337 eylemin yer aldığı İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP), Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın 29.12.2020 tarihli ve 181896 (2020/2) sayılı Genelgesi gereği hazırlanarak yürürlüğe girmiş olup, plan içerisinde yer alan eylemlerin izleme ve değerlendirmeleri Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın 11.11.2021 tarihli ve 176370 (2021/6) sayılı genelgesi kapsamında yapılmaktadır. Çorum İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) Valilik Makamının 04.10.2021 tarihli ve E-92386383-952.01.03-146007 sayılı oluru ile onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu kapsamda deprem, taşkın/sel, meteorolojik ve iklim değişikliği kaynaklı afetler ve kütle hareketleri olmak üzere 4 eylem türü çalışılmış, 1 amaç, 7 hedef ve 32 özel-kamu kurum ve kuruluşların sorumluluğunda 337 eylem belirlenmiştir. Söz konusu eylemlerin tamamlanma oranı % 38 olarak gerçekleşmiş olup, eylemlerin gerçekleştirilmesi ve izlenmesi süreçleri 6 aylık dilimlerle raporlanarak izleme ve değerlendirme komisyonunca takip edilmektedir.