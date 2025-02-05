Vali Ali Çalgan Bahçelievler İlkokulu’nda okuma etkinliğine katıldı.

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“Dilimizin Zenginlikleri” projesi kapsamında hazırlanan “İkice Haber” isimli gazeteyi çıkaran Bahçelievler İlkokulu üçüncü sınıf öğrencileri, 3 Ocak tarihinde Sayın Valimizi ziyaret etmiş  ve hazırladıkları sınıf gazetesini Vali Çalgan'a takdim etmişti. 

Vali Çalgan da Bahçelievler İlkokulu'na iade-i ziyarette bulundu.

Kitap okuma etkinliğine katılarak "O Kaşık" isimli hikaye kitabını okuyan Vali Çalgan, kitap okumanın önemine dikkat çekerek öğrencilere başarıya giden yolda tavsiyelerde bulundu.

Editör: Atila Çiğdem