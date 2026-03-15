Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve İMVAK işbirliği ile organize edilen Ramazan Sohbetleri’nin bu haftaki konusu ‘Batı Trakya’da Ramazan’ oldu.

İMVAK (İmam Hatip Lisesi ve İlahiyat Fakültesi Kurma ve Koruma Vakfı) Salonu’nda Cuma günü teravih namazı sonrası düzenlenen programı konuşmacı olarak İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İrfan Sevinç katıldı.

İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İrfan Sevinç konuşmasında özetle şöyle dedi:

“Batı Trakya, bugün Yunanistan sınırları içinde bulunmasına rağmen güçlü bir Türk varlığında ev sahipliği yaşanıyor. Bölge esas itibariyle İskeçe, Gümülcine ve Dedeağaç çevresini kapsıyor. Türklerin yanı sıra Pomak ve Roman gibi farklı Müslüman topluluklar yaşasa da, buradaki Müslüman nüfusun çoğunluğu kendisini “Türk” diye tanımlıyor. Türklük, Müslümanlıkla eşdeğer görülüyor. Türk demek Müslümanlık, Müslümanlık demek Türk olarak algılanıyor. Yemin anlamında “Türk olmayayım ki” demek yaygın olarak kullanılıyor ve karşı tarafa güven veriyor. Köylerde sosyal ve kültürel hayat çoğu zaman camiler ve köy imamları etrafında şekilleniyor. İmamların, toplum içindeki etkisi ve saygınlığı üst düzeyde tutuluyor.

Batı Trakya’daki Türk toplumunun bugünkü statüsünü belirleyen en önemli tarihsel dönüm 1923 yılında imzalanan Lozan Antlaşmasıdır. Antlaşma, bölgedeki Müslüman Türk azınlığa dini, kültürel ve eğitim alanlarında çeşitli haklar tanıdı. Aynı yıl gerçekleştirilen Türkiye-Yunanistan nüfus mübadelesinde Batı Trakya’daki Müslüman Türkler mübadele kapsamı dışında bırakıldı. Bu nedenle Batı Trakya’da Türkler kendilerini bölgede “Unutulan Türk Çocukları” olarak tanımlıyor.

Lozan Antlaşması’na göre Müslüman azınlık kendi dini liderlerini seçme hakkına sahipti. Ancak Yunan devleti müftüleri kendisi atama yolunu gitti. Bir tarafta Batı Trakya Türkleri tarafından seçilmiş müftü diğer tarafta Yunan Devleti tarafından atanmış müftü görev yapar oldu. Bu ikili otorite ve temsil durumu Müslüman azınlıkla devlet arasında yıllardır süregelen bir tartışmaya yol açtı. Seçilmiş müftüler Batı Trakya Türklerinin yüzde doksansekizi tarafından meşru temsilci olarak görülüyor. Devlet, kendisinin atadığı müftüyü kabul etmeleri için çok uğraşıyor ama Türkler bunu din özgürlüklerine müdahale olarak kabul ediyor ve bu durumu iyi niyetli olarak görmüyor. İmamlara, kendi atadığı müftüyü kabul etmeleri halinde maaş bağlamak, askerlikten muaf tutmak gibi devlet imkanları sunuluyor ama imamlar da bunu kabul etmiyor, halk kendi aralarında para toplayıp imamlara veriyor.

Batı Trakya’da dini hayatın sürdürülebilirliği büyük ölçüde toplumsal dayanışmaya dayanıyor. Önceleri bölgede faaliyet gösteren Şahin Medresesi ve Gümülcine Medresesi, dini eğitimin önemli merkezleri arasında yer almakta iken, günümüzde birçok genç Türkiye’deki imam hatip liseleri ve ilahiyat fakültelerinde eğitim alarak bölgeye din görevlisi olarak dönüyor. Köy imamlarının maaşlarının çoğu zaman köy halkı tarafından karşılanması ise toplum içindeki dayanışmanın güçlü bir göstergesi olarak dikkat çekiyor.

Bölgede dini hayat özellikle Ramazan ayında büyük bir canlılık kazanıyor. Camilerde mukabeleler düzenleniyor, teravih namazlarının ardından vaazlar veriliyor ve köylerde toplu iftar sofraları kuruluyor. Türkiye’den gelen din görevlileri ise halk tarafından büyük ilgi ve saygıyla karşılanıyor. Bu ziyaretler, Batı Trakya Türklerinin Türkiye ile olan dini ve kültürel bağlarını da güçlendiriyor.

Öte yandan azınlık politikaları çerçevesinde Pomaklar, Romanlar ve Türkler şeklinde yapılan sınıflandırma bölgede tartışma konusu olmaya devam ediyor. Bazı eleştiriler, bu yaklaşımın azınlık topluluğunu bölmeye yönelik bir politika olduğu yönündedir. Buna rağmen Batı Trakya’daki Türk toplumu camiler, medreseler ve Kur’an kursları etrafında örgütlenen dini ve kültürel yapısıyla kimliğini korumayı sürdürüyor.

Tüm siyasi ve sosyal zorluklara rağmen Batı Trakya Türkleri, güçlü toplumsal dayanışmaları ve dini kurumları sayesinde kültürel kimliklerini yaşatmaya devam ediyor. Bölge halkı için camiler yalnızca ibadet mekânı değil; aynı zamanda kültürün, eğitimin ve toplumsal birlikteliğin merkezi olarak görülüyor. Bu yönüyle Batı Trakya Türk toplumu, azınlık kimliğinin korunmasında dayanışmanın ve inancın ne kadar güçlü bir rol oynayabileceğini gösteren önemli bir örnek olarak dikkat çekiyor.”