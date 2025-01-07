Çorum Valisi Ali Çalgan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Çalgan, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Haber" kategorisinde Ashraf Amra'nın "Masumiyet" adlı fotoğrafına oy veren Çalgan, "Spor" kategorisinde Piero Cruciatti'nin "Yansıma" ve "Günlük Hayat" kategorisinde İsmail Aslandağ'ın "Sevginin Gücü" adlı fotoğraflarını seçti.

Çalgan, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi ve Esed ailesi döneminin sona ermesi nedeniyle bu yıl özel olarak eklenen "Özgür Suriye" özel kategorisinde ise Emin Sansar'ın "Halk, Bayrak, Özgürlük" adlı fotoğrafını oyladı.

"Yılın Kareleri" oylamasında birbirinden güzel fotoğraflar gördüğünü belirten Çalgan, "Çok güzel fotoğraflar seçilmiş. Açıkçası her kategoride birden fazla beğendiğim fotoğraf oldu ama bir seçenekle sınırladığınız için birer tane seçmiş olduk." dedi.

"Yılın Kareleri" oylamasının önemli bir çalışma olduğunu dile getiren Çalgan, "Ben Anadolu Ajansının bu çalışmasını çok kıymetli buluyorum. Bir defa sanat değeri olan, bir mesajı olan bu fotoğrafların sadece o günlük konjonktürde unutulup gitmesine engel bir durum teşkil ediyor. Bu haliyle fotoğraflar daha kalıcı olmaya başlıyor. Bu fotoğrafları çeken arkadaşlarımızın uluslararası tanınırlığına da katkı veriyor. Bu manada çok doğru bir iş olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.