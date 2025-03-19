Vali Ali Çalgan, Avrupa üçüncüsü milli güreşçiyi altınla ödüllendirdi.

Arnavutluk’un Tiran kentinde yapılan u 23 Avrupa Serbest Güreş Şampiyonasında ücüncü olarak bronz madalya kazanan Bekir Keser beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı bu şampiyonada Güreş Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi ve kafile başkanı İsmail Yağbat, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, Güreş İl Temsilcisi Bülent Tuzcu ve A milli takım ve Çorum Belediyespor güreş antrenörü Levent Kaleli ile birlikte Vali Ali Çalgan’ı makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında Avrupa üçüncüsü milli güreşci Bekir Keser şampiyona hakkında bilgiler verdi ve hedefinin önümüzdeki yıllarda şampiyonluk olduğunu belirterek kendisine emek veren tüm hocalar ve yöneticilerine teşekkür etti.

Vali Ali Çalgan ise milli güreşcinin Avrupa’da elde ettiği başarı ile Çorumluların göğsünü kabarttığını belirterek ‘“Sporcumuzu, ailesini ve ona emek veren antrenörlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Allah yolunu bahtını açık etsin. Milli sporcumuzun bu başarısının bütün sporcularımız ve gençlerimize örnek olmasını diliyorum” dedi. Ziyaret sonunda Vali Ali Çalgan’a milli takım forması hediye edilirken Vali Çalgan’da avrupa üçüncüsü milli güreşciyi altın ile ödüllendirdi.