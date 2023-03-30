FATİH AKBAŞ
Vali Mustafa Çiftçi, İl Jandarma Komutanlığı’nda kahraman Mehmetçiklerle iftar yaptı.
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından Afşin’e koordinatör vali olarak görevlendirilen ve 51 gün sonra görevini tamamlayıp Çorum’a dönen Vali Mustafa Çiftçi, Mehmetçikle iftarda buluştu.
Önceki akşam İl Jandarma Komutanlığında gerçekleştirilen iftar programına Vali Mustafa Çiftçi, İl Jandarma Komutanı Jn.Albay İlhan Uzunoğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser ile İl Jandarma Komutanlığında görevli askerler katıldı.