Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrasında seçilen Merkez Mahalle Muhtarlarını kabul etti.

Yeni seçilen muhtarları tebrik eden Vali Dağlı, muhtarların güzel hizmetler gerçekleştirmesi temennisinde bulunarak, yeni görevlerinde başarılar diledi.

Vali Dağlı, şehirde huzur ve sükunetin sağlanması amacıyla muhtarlarla her ay asayiş toplantısı yapacaklarını ifade ederek, mahallelerin huzurunun sağlanması noktasında muhtarlara büyük görevler düştüğünü bildirdi.

Toplantıya Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz ile Emniyet Müdürü Arif Pehlivan da katıldı.