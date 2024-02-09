Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, gerek zihinsel anlamda gerek müzik ve resim gibi görsel alanlarda özel yetenekli öğrencilerin, gelişim ve öğrenme özelliklerini destekleme anlamında BİLSEM’i çok önemli gördüğünü söyledi.

Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Çorum Bilim ve Sanat Merkezi’ni (BİLSEM) ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Burada eğitim gören öğrencilerle bir süre sohbet eden Vali Dağlı, eğitim ve ilgi alanları hakkında sorular sordu.

Vali Dağlı, özel yetenekli çocukların bir araya geldiği, bilim ile sanatın buluştuğu BİLSEM’in, kendi okullarında aldıkları eğitimin yanı sıra verdiği eğitim ve yaptığı etkinliklerle öğrencilerin ufkunun açılmasına önemli ölçüde katkı sağladığına dikkat çekti.

Devlet olarak eğitime büyük önem verdiklerini ve genel bütçeden en fazla payın eğitime ayrıldığını vurgulayan Vali Dağlı, eğitimde kalitenin artırılması için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerinin altını çizdi.

Okullarda eğitim gören üstün zekalı öğrencilerin Bilim ve Sanat Merkezi tarafından tespit edildiğini hatırlatan Vali Dağlı, bu özel öğrencilerin merkezde yetiştirilerek geleceğe hazırlandığını sözlerine ekledi.

BİLSEM`de görevli öğretmenlerle de kısa bir toplantı yapan Vali Dağlı, özverili çalışmalarından dolayı merkezdeki görevli öğretmenlere teşekkür etti.