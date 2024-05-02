Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Düvenci Diyanet Gençlik Merkezi’ni ziyaret etti. Gençlik merkezlerinin önemine değinen Dağlı, “Gençlerimiz ve çocuklarımızın ne olduğunu bilmediği mecralara kaymasını önlemek mecburiyetindeyiz. Bütün amacımız gençlerimizi hem ruhen hem de bedenen geleceğe daha iyi hazırlamak” dedi.

BELEDİYE ÇALIŞMALARI HAKKINDA BİLGİ ALDI

Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Düvenci Belediyesini ziyaret etti.

Vali Dağlı, ziyaret kapsamında ilk olarak Belediye Başkanı Necmettin Yalçın’ı ziyaret ederek Belediye çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Dağlı, Belediye ziyaretinin ardından Düvenci Diyanet Gençlik Merkezi’ni ziyaret ederek, çocukların ve gençlerin yaptığı etkinliklere eşlik etti.

VALİ DAĞLI: GENÇLERİN NE OLDUĞUNU BİLMEDİĞİ MECRALARA KAYMALARINI ÖNLEMEK MECBURİYETİNDEYİZ

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte genç nesilleri tehdit eden farklı argümanların ortaya çıktığına dikkat çeken Vali Dağlı, “Onların ne olduğunu bilmediği mecralara kaymasını önlemek mecburiyetindeyiz. Bu anlamda gençler ve çocuklarımızın iyi vakit geçirecekleri spor alanları oluşturmakla yükümlüyüz. Sanat, müzik, resim ve buna benzer alanlarda kendilerini yetiştirecekleri alanlar sunmak zorundayız. Bu tür alanların olmaması durumunda çocuklarımız başkaca mecralara kayabilir. Çünkü hayat boşluk kabul etmez. Bu anlamda gençlik merkezlerimizin fonksiyonu son derece büyük. Çocuklarımız burada güzel vakit geçirecek oyun oynayabilecekler. İsteyen öğrencilerimiz, çocuklarımız kitap okuyabilecek” diye konuştu.

‘AMACIMIZ GENÇLERİMİZİ GELECEĞE DAHA İYİ HAZIRLAMAK’

Gençleri milli ve manevi değerlerine sahip, araştıran, özgüveni yüksek bireyler olarak yetiştirmek istediklerini dile getiren Dağlı, “Bunun için başta ilgili kamu kurumlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte hareket ederek projeler hayata geçiriyoruz. Bütün amacımız gençlerimizi hem ruhen hem de bedenen geleceğe daha iyi hazırlamak” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN YALÇIN: GENÇLER VE ÇOCUKLAR MERKEZE BÜYÜK İLGİ GÖSTERİYOR

Düvenci Belediye Başkanı Necmettin Yalçın da gençler ve çocukların merkeze büyük ilgi gösterdiğini belirterek, “Merkezimize zaman zaman yaptığımız ziyaretlerde çocuklarımızın burada eğlenceli vakitler geçirdiğine şahitlik ediyoruz ve bu bizi mutlu ediyor. Merkezimizin açılmasında büyük katkıları olan sayın Valimiz başta olmak üzere Müftülüğümüz, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’müze teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Dağlı’ya ziyarette Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Naim, Çetinkaya, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı ve Müftü Vekili Adem Aygül eşlik etti.