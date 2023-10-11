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MURAT KARASU

Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Çorum Gazeteciler Cemiyeti’ne iade-i ziyarette bulundu.

Son yayınlanan Valiler Kararnamesi ile Çorum Valisi olarak atanan Vali Dağlı’ya Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen ve yönetim kurulu üyeleri hayırlı olsun ziyaretinde bulunmuştu.

Vali Dağlı da Cemiyet Başkanı Şevket Erzen’e iade-i ziyarette bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Erzen, Dağlı’ya teşekkür etti.

Ziyarette Cemiyet Başkan Yardımcısı Bülent Özkaleli ile yönetim kurulu üyesi Mustafa Burak Yalçın da hazır bulundu.