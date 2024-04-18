Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Çorum Ülkü Ocaklarını ziyaret etti.

Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Çorum Ülkü Ocaklarına nezaket ziyaretinde bulundu.

Ülkü Ocakları İl Başkanı Orhan Tosik, ziyarette Vali Dağlı’ya faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Ziyaret ile ilgili açıklama yapan Orhan Tosik, “Faaliyetlerimiz ve gerçekleştirmeyi düşündüğümüz eğitim, kültür ve sosyal sorumluluk projelerimiz hakkında sohbet ettik. Sayın Valimize nazik ziyaretleri için teşekkürlerimi arz ederim” dedi.

Orhan Tosik, ziyaretin anısına Vali Dağlı’ya tablo hediye etti.