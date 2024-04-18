Çorum’un Dodurga İlçesi’nin Tutuş Köyü Muhtarı Cihan Karakaş, çeşitli alanlarda başarı sağlayan öğrencilere bisiklet hediye ediyor.

Muhtar Karakaş, başarılı öğrencilere hediye edilmek üzere 2 adet bisikleti Dodurga İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teslim etti.

Dodurga’nın en büyük köylerinden birisi olan Tutuş’ta 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde rakipsiz olarak muhtar seçilen Cihan Karakaş, başarılı öğrencilerin yanında olduğunu, öğrencilerin ihtiyaçlarının giderilmesi ve başarı oranının artırılması için elinden gelen desteği sağlayacağını bildirdi.

Dodurgalı öğrencilerin çeşitli alanlarda başarı sağlamasının ilçenin geleceği açısından son derece önemli olduğunun altını çizen Muhtar Karakaş, yetenekli öğrencilerin ödüllerle, desteklerle daha üstün başarılar için teşvik edilmesi gerektiğini kaydetti.

Karakaş, başarılı öğrencilere hediye edilmek üzere 2 adet bisikleti Dodurga Milli Eğitim Müdürü İsmail Özüdoğru’ya teslim ederek, bundan sonra da öğrencilerin yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.

Karakaş, “Ödül, çocukların olumlu duygusal deneyimler yaşamalarına neden olabilir. Başarı ve ödül alma, çocukların kendilerine olan güvenlerini artırabilir. Ödül, çocukların istenilen davranışları öğrenmelerine yardımcı olabilir” dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Özüdoğru ise eğitime verdiği destekten dolayı Muhtar Karakaş’a teşekkür etti.