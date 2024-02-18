Vakıf 19 Başkanı Alper Bilan, Dünya Hitit Günü nedeniyle istişarelerde bulunmak üzere birtakım ziyaretlerde bulundu.

Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı ve Saraylı Tarım Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ilıca, Hatap Un Değirmenleri sahiplerinden Latif Kavukçu, Ar-San Makina Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Kayılı, Taç Makina sahibi Turgut Taç, Duduoğlu Çelik Döküm Sanayi Mustafa Duduoğlu, Uğur Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Barlık, Alapala Makine sahibi Ahmet İsmail Alapala, Tütüncü Ticaret sahibi Mehmet Tütüncü, Benka Arıcılık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Vahdettin Küçükbenli ve Seval Güccan’ı ziyaret ederek, Dünya Hitit Günü için istişarelerde bulundu.

Ziyaretle ilgili konuşan Alper Bilan, “Çorum sanayisi ve turizminin gelişmesi için neler yapılması gerektiği ve nasıl desteklenebileceği hususlarında çok verimli görüşmeler yaptık. Başta Sayın valimiz olmak üzere bizleri misafir eden tüm iş insanlarına teşekkür ediyorum” dedi.