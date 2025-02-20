Boğazkale Kaymakamlığı tarafından düzenlenen Kariyer Günü Etkinliği, öğrencilerin meslekleri yakından tanımasını sağlamak amacıyla devam ediyor.

Boğazkale Kaymakamı Emine Karataş Yıldız tarafından öğrencilerin meslekleri daha yakından tanıması amacıyla başlatılan Kariyer Günü Etkinliği devam ediyor. Etkinliğin dokuzuncu konuğu Çorum Vali Yardımcısı Yeliz Mercan oldu.

Vali Yardımcısı Mercan, öğrencilerle bir araya gelerek meslek hayatı ve deneyimlerini paylaştı. Programda, öğrencilerin kariyer planlamalarına yönelik sorularını yanıtlayan Mercan, başarıya giden yolda azim ve disiplinin önemine dikkat çekti.

Kaymakamlık tarafından düzenlenen Kariyer Günü Etkinliği’nin ilerleyen süreçte farklı meslek gruplarından konuklarla devam edeceği belirtildi.