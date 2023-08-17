Valiler Kararnamesi ile Çorum’a atanan Vali Zülkif Dağlı bugün görevine başladı.
Vali Dağlı için Çorum Valiliği önünde karşılama töreni düzenlendi.
Karşılama törenine Vali Yardımcıları Tamer Orhan, Dr Hakan Kubalı ve Erdoğan Kanyılmaz, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İlhan Uzunoğlu, Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, kurum müdürleri, daire amirleri, STK temsilcileri ile muhtarlar katıldı.
Vali Dağlı polis mangasını selamladıktan sonra makamına geçerek göreve başlama yazısını imzaladı.