İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri hububat alanlarında rutin kontroller yaparak iklim şartlarına bağlı olarak bitkilerin gelişimlerini takip ediyor.

İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Bayram Rıdvan Dikici, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Ömer Baysal ile teknik personel, arazide kuraklık, don zararı ve diğer zararlıların tespiti amacı ile kontroller yaptı.

Kontroller sırasında hem konu ile ilgili çiftçilerin görüşleri alındı hem de bilgilendirmede bulunuldu.

Önümüzdeki günlerde de olası zararlıların, hastalık ve diğer risk faktörlerinin erken tespit edilerek hızlı müdahale sağlanması amacı ile kontrollerin devam edeceği belirtildi.