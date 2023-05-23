MURAT ÇETİN

Çorum Valiliği, 6 Şubat Kahramanmaraş depreminden sonra Çorum'a yerleşip deprem bölgesine geri dönmek isteyen depremzedelerle ilgili bir açıklama yayınladı.

Valilik'ten yapılan açıklamada; " 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası geçici barınma amacıyla Çorum'a gelen afetzedelerimizin illerine geri dönme talepleriyle ilgili işlemlerin yapılabilmesi için (yol masraf bedeli, bilet ücretleri vb) Valilik Ana Hzmet Binası giriş katında bulunan 'Tahliye Bürosu'na' başvurmaları gerekmektedir." denildi