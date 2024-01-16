Her güzel uygulama gibi VAR’ı da çığrındın çıkardık. Hakem VAR incelemesi için ekran başına geçtiğinde iki takımın saha içi ve yedek kulübesindeki tüm futbolcuları, teknik heyetleri hatta saha içinde görevli herkes ekran başına toplanıyor.

Yukardaki fotoğraf pazar günü oynanan Ahlatcı Çorum FK ile Tuzlaspor maçının uzatma dakikalarındaki VAR incelemesinden. Maçın hakemi VAR’da pozisyonu izlemek için ekran başına geliyor etrafında en az 70-80 kişi çeviriyor ve herkes kendini haklı çıkarmanın derdirdi.

Maçın dördüncü hakemi arkasında 50 kişi orta hakemin etrafını sarmış oda saha içinde kalan futbolcuları orda tutmak derdirdi. Ülkemizde her güzel uygulamada olduğu gibi bunda da suyunu çıkardığımız en güzel göstergesi bu olsa gerek. Avrupa’da izleyin maçları hakem VAR’a gittiği zaman yanında ikinci bir ismi göremezsiniz. Bizim isim bıraksalan tribün hakemin arkasında pozisyonu izleyecek.