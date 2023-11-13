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AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, TBMM'de ki çalışmaları tamamlayarak geldiği memleketi Çorum'da vatandaşlarla sohbet etti ve esnaf ziyaretleri yaptı.

Ziyaretlere ilk olarak Oto Galericiler Sitesi’nden başlayan Milletvekili Ahlatcı, “Esnafımızın ve halkımızın taleplerine duyarlılık göstererek, onlarla birlikte daha güzel bir Çorum için çalışacağız” dedi.

Kendisinin de bir esnaf çocuğu olduğunu dile getiren Ahlatcı, onun için esnafların dilek ve temennilerinin kendisi için önemli olduğuna vurgu yaptı.

Esnaflar ve vatandaşlarla yaptıkları istişarelerin hizmet stratejilerini belirlemede büyük rol oynadığını ifade eden Ahlatcı, AK Parti’nin, kurulduğu günden bu yana vatandaşların ve esnafların talep ve beklentilerine her zaman hızlı çözümler ürettiğini kaydetti.

Ahlatcı ziyaretlerinde yaklaşan yerel seçimler nedeniyle partisine de oy istedi.