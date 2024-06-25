Sanayi Sitesi ile Millet Bahçesi arasında yeni yol çalışmasının bir türlü bitirilememesi, Millet Bahçesi'ne giden vatandaşları isyan ettirdi.

Hafta sonu özellikle vatandaşların akın ettiği Millet Bahçesi'nde yeni yol çalışması nedeniyle bir türlü asfalt atılmayan ve tozdan geçilmeyen yol nedeniyle vatandaşlar belediyeye tepki gösterdi.

İhbar hattımıza şikayetlerini dile getiren vatandaşlar, yolun bir an önce tamamlanmasını isteyerek; "Çorum'da hafta sonları ve akşamları en çok görmek istediğimiz yerlerden biri Millet Bahçesi. Ailemizle birlikte vakit geçirmekten çok hoşlanıyoruz. Çorum Belediyesi burada bir yeni yol çalışması başlattı ama bir türlü bitmedi. Asflat atılmayan yoldan dolayı toza maruz kalıyoruz. Bir çok insan da bu konudan şikayetçi. Belediyemizden bu konuda daha duyarlı olmasını bekliyoruz." dedi