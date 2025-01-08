Çorum Belediye Meclisi Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanı Arslan Kaynar, Meclisin 2025’in ilk toplantısında yaptığı konuşmada 2024 yılının, Çorum için pek çok açıdan önemli gelişmelere sahne olduğunu belirtti.

Belediye Meclisi'nde alınan kararlarla ve hayata geçirilen projelerle şehrin ihtiyaçlarına cevap vermek adına yoğun bir çaba harcandığını kaydeden MHP Grup Başkanı Arslan Kaynar, “2024 yılı boyunca, Belediye Meclisi'ndeki çalışmalarımızda vatandaşlarımızın refahını, şehrimizin gelişimini ve Belediye Başkanımızın seçim vaatlerinin hayata geçirilmesini öncelikli hedefimiz olarak belirledik. Bu süreçte hem projelerin takibini yaparak hem de yeni projeler için katkı sunarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye gayret ettik. Geçtiğimiz yıl, Çorum'un altyapı sorunlarından kültürel projelere, kentsel dönüşümden sosyal yardımlara kadar birçok konuda önemli adımlar atılmıştır. Şehrimizin gelişimi açısından başlayan projelerin ve yeni yılda yapılması ve başlanılması planlanan projelerin vatandaşlarımızın bize vermiş olduğu yetki ile takibine devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın beklentilerini ve eleştirilerini de dikkate alarak, eksik kalan noktaların giderilmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yeni bir yıl, yeni umutlar ve hedeflerle gelir. 2025 yılı, Çorum için daha güçlü adımlar atacağımız, şehrimizi hem ekonomik hem sosyal açıdan daha ileriye taşıyacağımız bir yıl olacaktır. Şehrimizde kardeşlik ve dayanışmanın daha da güçlendiği bir yıl diliyoruz. Gençlerimizin daha aydınlık bir geleceğe adım attığı, eğitimde ve istihdamda fırsat eşitliğinin sağlandığı bir Çorum hayal ediyoruz.

Kadınlarımızın sosyal ve ekonomik hayatta daha güçlü olduğu, aile yapısının desteklendiği projelere öncelik vereceğimiz bir yıl olmasını ümit ediyoruz.

Çiftçilerimizin, esnaflarımızın ve sanayicilerimizin yüzünün güldüğü, ekonomik kalkınmanın sürdüğü bir 2025 yılı için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Yeni yılda da Belediye Başkanımızın seçim vaatleri doğrultusunda verdiği sözlerin eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi için meclis üyeleri olarak denetim ve takip görevimizi sürdüreceğiz. Çorum'un hem ekonomik hem de sosyal kalkınmasına katkı sunacak projelerin hızlandırılması için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getireceğiz. Vatandaşlarımızın taleplerini dinlemeye ve çözüm üretmeye devam edeceğiz. Her bir Çorumlu hemşehrimizin belediye hizmetlerinden en iyi şekilde faydalanması için elimizden gelem yapacağız” dedi.

Demiryolu projesi ile ilgili de değerlendirmede bulunan Arslan Kaynar, “Delice-Çorum hızlı tren hattı inşaat ihalesinin gerçekleştirmesinde emeği geçen başta Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Abdulkadir Uraloğlu, MHP Genel Sekreter Yardımcımız ve Çorum Milletvekilimiz Sayın Vahit Kayrıcı, AK Parti Çorum Milletvekilleri Sayın Yusuf Ahlatçı ve Sayın Oğuzhan Kaya'ya ve ihalenin gerçekleşmesine katkı sağlayan herkese meclis grubumuz adına teşekkürlerimi sunuyorum. Cumhur İttifakı olarak, geçmişin muhasebesini yaparak, elde ettiğimiz birikim ve tecrübeyle ülkemizin ve şehrimizin kalkınması, gelişmesi ve milletimizin birliği, beraberliği ve huzuru için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Delice-Çorum hızlı tren hattı inşaat ihalesinin, şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. 2025 yılının hepimiz için sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir yıl olmasını, temenni ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı.